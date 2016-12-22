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В Новокузнецке фура врезалась в 12-метровую стелу
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В Новокузнецке фура врезалась в 12-метровую стелу
Общество, 09:40
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В Новокузнецке фура врезалась в 12-метровую стелу

Водитель фуры совершил наезд на стелу, установленную при въезде в город Новокузнецк. Он полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видео: Таша Бакстер / YouTube

Информация о том, что фура DAF наехала на установленный на улице Гончаровой монумент, поступила в полицию в 09:30 по местному времени (5:30 мск). Автомобиль двигался со стороны деревни Костенково.

«Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил ДТП. В результате полученных травм мужчина скончался на месте», — заявили в ведомстве.

Издание «Сибдепо» отмечает, что проезд большегрузного транспорта по данной дороге запрещен.

По факту произошедшего начата проверка, устанавливаются причины ДТП, пишет Новокузнецк.ru.

Стела была установлена в 2014 году. Ее высота составляет 12 м, ширина — 23 м

Теги: ДТП , Новокузнецк , фура , водитель
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