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NASA отложило запуск самого близкого к Солнцу исследовательского зонда
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NASA отложило запуск самого близкого к Солнцу исследовательского зонда
Технологии и медиа, 14:32
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NASA отложило запуск самого близкого к Солнцу исследовательского зонда
Запуск перенесли на сутки из-за нарушений в показателях. В рамках миссии исследовательский зонд должен будет подлететь на максимально близкое к Солнцу расстояние, на которое раньше не мог приблизиться ни один космический аппарат
Фото: Mike Brown / Reuters

Пуск новой миссии по изучению Солнца Parker Solar Probe перенесли на сутки из-за нарушения пределов запуска. Об этом сообщило в своем Twitter американское космическое агентство NASA.

«Запуск станции Parker Solar Probe, который должен был состояться сегодня утром, был отложен. Причины переноса старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Delta IV с зондом пока не уточняются», — говорится в сообщении NASA.

За три минуты до запуска, когда ракета уже перешла на внутреннее питание, произошла задержка, а спустя еще несколько минут, после того как прошло пусковое окно, — переключение снова на внешнее питание.

Новый запуск с мыса Канаверал состоится утром завтра, 12 августа.

Зонд Parker разрабатывался конструкторами с 2008 года. Согласно планам, на протяжении семи лет он будет сближаться с Солнцем и в конечном итоге приблизится к нему на самое близкое расстояние, которого раньше не мог преодолеть ни один космический аппарат, — на 6 млн км. С каждой новой орбитой (их у миссии 24) зонд будет все ближе подлетать к главной звезде Солнечной системы.

Свое название космический аппарат получил в честь американского астронома Юджина Паркера, который предсказал наличие солнечного ветра — потока заряженных частиц, который непрерывно генерируется звездой. В рамках миссии зонд будет собирать данные о происходящих в солнечной атмосфере процессах, которые имеют значение для жизни на Земле.

Автор: Анна Трунина.
Теги: NASA , Солнце , космические исследования
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