Восемь человек погибли и один выжил при крушении самолета в Индонезии
Общество, 10:50
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Восемь человек погибли и один выжил при крушении самолета в Индонезии
В результате крушения небольшого самолета в индонезийской провинции Папуа выжил ребенок, остальные восемь человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает Assoсiated Press со ссылкой на спасателей.
Отмечается, что мальчика обнаружили в сознании, он был госпитализирован. Остальные шесть пассажиров и два члена экипажа были найдены мертвыми.
Одномоторный самолет Pilatus PC-6 частной авиакомпании Dimonin Air исчез с радаров 11 августа. Он выполнял перелет между двумя округами провинции Папуа. Впоследствии стало известно, что самолет разбился около аэропорта Оксибил. Причины аварии выясняются.