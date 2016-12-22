В Индонезии пропал самолет с девятью людьми на борту

Небольшой самолет с девятью людьми на борту пропал на востоке Индонезии. Об этом сообщает The Straits Times.
Отмечается, что самолет пропал с радаров в ходе полета в провинции Папуа. Как заявили в полиции, жители одной из деревень услышали звук самолета, а затем взрыв. Спасатели отправились к предполагаемому месту крушения.
Самолет принадлежал частной авиакомпании Dimonim Air, которая занимается чартерными рейсами внутри региона. На борту находились семь пассажиров, включая ребенка, и два члена экипажа.
В конце июня пять человек погибли в результате крушения самолета в индийском Мумбае. Отмечается, что самолет Beechcraft King Air 65-C90A упал в густонаселенном пригороде Гаткопар. В результате погибли два пилота, два инженера-техника и пешеход.