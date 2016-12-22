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Шойгу заявил о двух третях прошедших через Сирию военных летчиков
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Шойгу заявил о двух третях прошедших через Сирию военных летчиков
Война в Сирии, 01:29
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Шойгу заявил о двух третях прошедших через Сирию военных летчиков

Две трети летчиков и и авиатехников из состава ВКС России прошли через службу в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Россия 24».

«Две трети летного и технического состава, они прошли через боевую практику, имеет большую боевую практику. У нас появились молодые летчики, которые имеют по сто и больше боевых вылетов, и их много», — сказал министр.

По его словам, благодаря регулярным ротациям в службе в Сирии приняло участие максимальное число летчиков. Шойгу добавил, что это касается «и других родов войск», но их степень вовлеченности в сирийскую кампанию не назвал.

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Операция ВКС России в Сирии по просьбе правительства страны началась в сентябре 2015 года. Кроме авиации в боевых действиях приняли участие части спецназа и военной полиции. В декабре 2017 года было объявлено о завершении операции в Сирии, однако в стране до сих пор остается значительное число военных советников, ВКС России действуют совместно с сирийскими ВВС с авиабазы Хмеймим, а российский флот использует базу в Тартусе. В июне 2018 года президент Владимир Путин заявил, что российские военные будут оставаться в Сири до тех пор, «пока это выгодно».

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