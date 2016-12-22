ФСИН рассказала о тратах на медицинское содержание голодающего Сенцова

На объявившего голодовку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова из федерального бюджета было затрачено более 98 тыс. руб. на лекарственное обеспечение. Об этом сообщается на сайте ФСИН.



Как отмечается в сообщении, во время голодовки ему оказали 202 медицинские услуги на сумму более чем 45 тыс. руб. Таким образом, чтобы обеспечивать Сенцова медицинской помощью, тратится 1,1 тыс. руб. в сутки. Во ФСИН отметили, что лекарства необходимы для поддержания основных функций и систем организма, и заключенный ими обеспечен в достаточном количестве и ассортименте.

«ФСИН России принимаются все необходимые меры по поддержанию состояния здоровья Олега Сенцова», — отмечается в сообщении. Во ФСИН также отметили, что состояние здоровья заключенного украинского режиссера удовлетворительное и у него нет дефицита в массе тела. Кроме того, сам Сенцов написал заявление, что отказывается от госпитализации.



Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Таким образом он потребовал отпустить всех украинских граждан, которые находятся в заключении в российских тюрьмах, по его мнению, «по политическим мотивам». Сенцов был осужден в 2015 году к 20 годам колонии строго режима за организацию терактов на территории Крыма.