ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,38 66,81 EUR Нал. 78,12 76,40 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6392,10 -3,70 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Под Красноярском разбилась самодельная копия самолета времен войны
Лента новостей
Российская команда в шестой раз подряд победила в «Танковом биатлоне» 22:10, Политика ФСИН рассказала о тратах на медицинское содержание голодающего Сенцова 21:43, Общество Бывший премьер-министр Крыма рассказал об ограблении с избиением 21:26, Общество Глава Гидрометцентра назвал главную проблему метеорологии России 21:21, Общество «Спартак» одержал победу над игравшим вдевятером «Анжи» 21:09, Спорт В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста 21:06, Политика Футболист сборной Испании объявил об уходе из команды 21:01, Спорт Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:59, РБК и Сбербанк Под Красноярском разбилась самодельная копия самолета времен войны 20:33, Общество Иран объявил о возврате из России партии обогащенного урана 20:30, Политика Эрдоган рассказал о подготовке Турции к расчетам с Россией в нацвалюте 20:22, Политика Москалькова исключила претензии к морякам задержанного на Украине танкера 20:05, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:47, Партнерский материал «Челси» стартовал с крупной победы в чемпионате Англии 19:43, Спорт Глава японской делегации заявил о желании рассказать правду о Крыме 19:38, Политика После ДТП в Подмосковье с перевозившим детей микроавтобусом завели дело 19:12, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Анжи». Онлайн 19:00, Спорт Бывшая сотрудница Белого дома рассказала о съеденной Трампом записке 18:46, Политика Москалькова попросила помощи в Раде для задержанного российского танкера 18:37, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:31, РБК и Schneider Electric ЦСКА продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей 18:30, Спорт Глава Минобороны Грузии назвал «неприемлемыми» учения в Южной Осетии 18:29, Политика В Госдуме назвали место похорон депутата Коровникова 18:10, Политика Во Внуково прокомментировали сообщения об ударе молнии в самолет 17:50, Общество СК начал проверку после гибели парашютиста в Подмосковье 17:48, Общество Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 17:38, РБК и Renault На Окинаве 70 тыс. человек вышли на протест против американской базы 17:36, Политика Полиция заявила об отсутствии связи взрыва в Солсбери с «делом Скрипалей» 17:29, Общество
Под Красноярском разбилась самодельная копия самолета времен войны
Общество, 20:33
0
Под Красноярском разбилась самодельная копия самолета времен войны

Под Красноярском разбилась самодельная копия советского самолета времен Второй мировой войны, два человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Сибирского координационного центра поиска и спасения Росавиации.

Как говорится в сообщении, самодельный макет советского самолета По-2 взлетел с площадки Нижняя Гутара. Он потерпел крушение при взлете. Представитель Росавиации сообщил, что порыв ветра снес самолет, он врезался в землю и повредил фюзеляж. В результате произошедшего командир самолета получил травму ноги, а его пассажир — грудной клетки. Они оба были госпитализированы.

Собеседник агентства отметил, что командир самолета сам и собрал По-2. Ранее этот самолет вылетел из населенного пункта Кузнецово и приземлился в Нижней Гутаре, откуда пытался взлететь.

1 августа в районе подмосковного Серпухова разбился двухместный самолет-амфибия. На борту находился только пилот, который отказался от госпитализации.

У-2, или По-2, — это многоцелевой биплан, который был создан в 1927 году. 

Теги: Самолет , Красноярск , ЧП
Главное
Иран объявил о возврате из России партии обогащенного урана Политика
Материалы по теме
Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье Общество
В Подмосковье разбился двухместный самолет-амфибия Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter