Под Красноярском разбилась самодельная копия самолета времен войны

Под Красноярском разбилась самодельная копия советского самолета времен Второй мировой войны, два человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Сибирского координационного центра поиска и спасения Росавиации.

Как говорится в сообщении, самодельный макет советского самолета По-2 взлетел с площадки Нижняя Гутара. Он потерпел крушение при взлете. Представитель Росавиации сообщил, что порыв ветра снес самолет, он врезался в землю и повредил фюзеляж. В результате произошедшего командир самолета получил травму ноги, а его пассажир — грудной клетки. Они оба были госпитализированы.



Собеседник агентства отметил, что командир самолета сам и собрал По-2. Ранее этот самолет вылетел из населенного пункта Кузнецово и приземлился в Нижней Гутаре, откуда пытался взлететь.

1 августа в районе подмосковного Серпухова разбился двухместный самолет-амфибия. На борту находился только пилот, который отказался от госпитализации.



У-2, или По-2, — это многоцелевой биплан, который был создан в 1927 году.