В Госдуме назвали место похорон депутата Коровникова

Прощание с депутатом Госдумы Александром Коровниковым пройдет во вторник, 14 августа, сообщил РБК зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Гражданская панихида и отпевание состоятся во вторник, 14 августа, в 11 часов ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, 25. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — сказал Швыткин

О смерти Коровникова сообщалось в пятницу, 10 августа. Он умер в возрасте 63 лет. Коровникова избрали депутатом седьмого созыва по избирательному округу 0134 в Новгородской области. ​ В сентябре 2017 года он стал парламентарием в Государственной думе и был членом комитета по обороне. Кроме того, с 2000 по 2007 год он занимал должность помощника председателя Счетной палаты Сергея Степашина, а затем был назначен сенатором от Новогородской области.

Как сообщается на сайте «Единой России», Коровников «был прекрасным специалистом в области социальной защиты населения, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, инвалидов». В партии отметили, что благодаря ему был принят пакет законов, которые помогли незащищенным слоям населения, пенсионерам и военным и «удержали армию от распада» в 90-е годы. Кроме того, он был автором закона о статусе Героя Советского Союза и Героя России и кавалеров Орденов Славы.

В «Единой России» рассказали, что, будучи сенатором от Новгородской области, Коровников работал над сохранением военной истории региона и был членом попечительского совета Музея воинской славы.