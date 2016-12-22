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Умер депутат Госдумы Александр Коровников
Политика, 10 авг, 23:58
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Умер депутат Госдумы Александр Коровников
В пятницу, 10 августа, умер депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Коровников
Александр Коровников (Фото: Официальный сайт правительства Новгородской области)

Скончался депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Коровников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию из аппарата фракции ЕР.

«Да, можем подтвердить, Александр Коровников скончался», — сообщили в аппарате фракции.

Информацию о смерти Коровникова подтвердил также источник ТАСС в аппарате фракции ЕР.

Коровников родился 30 апреля 1955 года. Депутатом седьмого созыва он был избран по избирательному округу 0134 в Нижегородской области. ​

С 18 сентября являлся депутатом Госдумы, входил в комитет по обороне.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Коровников окончил Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина.

Он был доктором юридических наук и действительным членом Российской академии естественных наук.

Коровников впервые избрался в Госдуму по списку КПРФ в 1995 году. В 2000-2007 годах он был помощником председателя Счетной палаты Сергея Степашина, а в 2007 году стал сенатором от Новгородской области. ​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: смерть , Госдума РФ , Депутаты
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