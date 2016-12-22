Суд в Ереване арестовал брата экс-премьера Армении

В Ереване суд арестовал Генриха Абрамяна — брата бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Специальной следственной службы Марину Оганджанян.

Накануне ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Отмечается, что на территории бывшего механическо-ремонтного завода в селе Мхчян хранилось семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, почти 3 тыс. патронов и другое оружие. Генрих Абрамян был задержан 8 августа.

Овик Абрамян с 2008 по 2011 год возглавлял парламент республики, премьером страны был с 2014 по 2016 год. Во время мартовских протестов, в ходе которых погибли десять человек и около 200 пострадали, Овик Абрамян был главой предвыборного штаба экс-президента Сержа Саргсяна.