В Армении задержали брата бывшего премьер-министра

Бывший депутат парламента Армении и брат экс-премьер-министра Генрих Абрамян задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

Фото: snb.am

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала Генриха Абрамяна — брата бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна, сообщается на сайте ведомства. Задержанный проходит по уголовному делу о незаконном хранении оружия.

Генрих Абрамян (Фото: snb.am)

В СНБ в рамках расследования дела о гибели демонстрантов на протестных акциях 1 и 2 марта 2008 года получили информацию о том, что на территории бывшего завода в селе Мхчян, де-факто принадлежащего экс-премьер-министру Овику Абрамяну, нелегально хранится «большое количество оружия и боеприпасов», говорится в сообщении.

На объекте были проведены обыски, в результате которых были изъяты три ручных пулемета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки, другое вооружение и боеприпасы.

После обысков по подозрению в незаконном хранении оружия были арестованы Амбик Геворкян и Генрих Абрамян (бывший депутат парламента республики). Проводятся следственные мероприятия, в СНБ уточняют возможность использования оружия во время акций в 2008 году.

В 2008 году после неудачных президентских выборов оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном провела серию митингов. Главной претензией оппозиции были нарушения во время выборов. Протесты 1 и 2 марта закончились столкновениями с силовиками, в результате которых погибли десять человек, включая двоих полицейских. Ранения получили более 200 человек.

Овик Абрамян с 2008 по 2011 год возглавлял парламент республики, премьером страны был с 2014 по 2016 год. Во время мартовских протестов Овик Абрамян был главой предвыборного штаба экс-президента Сержа Саргсяна.