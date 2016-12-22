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СМИ опубликовали запись разговора угонщика самолета в США с диспетчером
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СМИ опубликовали запись разговора угонщика самолета в США с диспетчером
Общество, 16:24
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СМИ опубликовали запись разговора угонщика самолета в США с диспетчером

Американская газета Seattle Times опубликовала аудиозапись переговоров угонщика самолета Bombardier Q400 из аэропорта Сиэтла с диспетчером.

Как отмечает издание, диспетчер обращался к угонщику Рич или Ричард. Так, он говорил, что он заправил самолет, но потом стал беспокоится о том, что у него недостаточно топлива.

«Я снизился до 2,100 фута [640 м]», — сказал угонщик диспетчеру. — «Я начинал с 30 или около того. Я не знаю, что там сгорает во время взлета, но оно горело гораздо быстрее, чем я рассчитывал». Диспетчер на это предложил пилоту сесть на взлетно-посадочную полосу, которая находится в миле от него (1,6 км), а именно на военном аэродроме базы Льюис-МакКорд.

«Мужик… Эти парни грубо со мной обойдутся, если я попытаюсь и сяду там. Я думаю, что там тоже что-то пойдет не так из-за меня. Я не хочу этого делать. У них, вероятно, есть самолеты-перехватчики», — ответил на это предложение угонщик. «Нет у них такого», — сказал диспетчер. — «Мы просто пытаемся тебе найти место, где ты сможешь безопасно приземлиться». «Я пока не готов к концу. Но, боже правый, я должен перестать смотреть на топливо, потому что оно быстро убывает», — ответил пилот.

Диспетчер попросил угонщика повернуть самолет налево и направить его в аэропорт Сиэтла, чтобы сесть там. «Наверное, за это сажают в тюрьму на всю жизнь, да? Я надеюсь, что это для такого, как я», — сказал угонщик. «Ричард, мы не будет волноваться и думать об этом. Но можешь начать левый поворот?» — ответил на это диспетчер.

«Много людей заботятся обо мне. Я их разочарую, когда они услышат, что я сделал. Я хочу попросить прощения у каждого из них. Я просто сломанный человек, немного шарики за ролики заехали, я полагаю. Никогда не знал, что это так, до этих самых пор», — сказал угонщик. Затем он сказал, что чувствует, что глохнет один из двигателей. Диспетчер посоветовал держать самолет над водой, если это возможно, и лететь низко.

В США работник аэропорта угнал пассажирский самолет и разбился в заливе
Общество

Инцидент с угоном самолет произошел в субботу 11 августа в международном аэропорту Сиэттл-Такома. Работник аэропорта угнал пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizont Air и поднялся в небо. На борту воздушного судна, кроме угонщика, никого не было. Самолет пролетел около 50 км и разбился в заливе Пьюджет в штате Вашингтон, около острова Кетрон. В полиции заявили, что угонщик действовал в одиночку​ и произошедшее не связано с терактом. «Большинство террористов не летают над водой кругами», — заметил шериф округа Пирс.

Теги: Самолет , Сиэтл , угон самолета
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