На Камчатке объявили массовое отключение света и тепла у должников

Входящая в группу «РусГидро» компания «Камчатскэнерго» сообщила, что «вынуждена» начать массовое отключение света и тепла у должников на Камчатке. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В сообщении указывается, что в течение недели без электричества останутся 2 тыс. жителей микрорайона «Горизонт» города Петропавловска-Камчатского, которые задолжали компании 35,8 млн руб. Общий долг населения города составляет более 1,7 млрд руб., а всего компании задолжали 2,3 млрд руб. по состоянию на октябрь текущего года. Также до конца 2017 года введут ограничения для всех абонентов, которые не оплачивают потребление энергоресурсов вовремя.

В компании уточнили, что согласно закону она может ввести ограничение на электроэнергию, если физлицо не платит за ресурсы в течение двух и более месяцев. «Отключение — это крайняя мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником их финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения», — отметили в «Камчатскэнерго». В компании добавили, что вынуждены брать кредиты, проценты по которым в дальнейшем вносятся в тарифы на электроэнергию.

Также в компании пригрозили судебными разбирательствами, арестами счетов и имущества, а также запретом на выезд за границу тем лицам, которые не выплатят долг даже после отключения света и тепла. За девять месяцев 2017 года работники компании произвели 30685 отключений электроэнергии за долги. «Энергетики готовы помочь потребителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предоставив им рассрочку на выплату долга», — подчеркнули в компании.