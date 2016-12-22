Пять человек погибли при крушении самолета в Мумбаи

Два пилота, два инженера-техника и пешеход погибли в результате крушения самолета в городе Мумбаи, еще несколько прохожих получили ранения. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на генеральный директорат гражданской авиации Индии в Twitter.
Как отмечает портал Airlive, самолет Beechcraft King Air 65-C90A упал в густонаселенном пригороде Гаткопар на северо-востоке Мумбаи. Самолет врезался в здание рядом с офисом индийского оператора Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), где велись строительные работы. Отмечается, что самолет принадлежал правительству индийского штата Уттар-Прадеш.
Накануне в штате Махараштра в Индии разбился истребитель Су-30МКИ. Оба летчика смогли катапультироваться. В полиции отмечали, что самолет проходил испытания и не был введен в состав индийских ВВС. Истребитель построили в индийской авиастроительной корпорации HAL по лицензии российской компании «Сухой». Самолет вылетел с испытательного аэродрома, принадлежащего предприятию. По словам источника издания Times of India в авиастроительной отрасли, это был первый серийный Су-30МКИ, выпущенный в текущем году в Индии. Стоимость одного самолета оценивается около $44 млн. По информации NDTV, причиной крушения стала техническая неполадка.