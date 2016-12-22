В Сети появилось видео с места крушения угнанного в Сиэтле самолета

В соцсетях появилось видео с места крушения самолета Bombardier Q400, который угнал сотрудник аэропорта Сиэтла. Кадры опубликовала в своем Twitter журналист NBC Джалин Вонг.
На видео показаны горящие обломки воздушного судна, которые лежат в лесу.
Инцидент с самолетом произошел в Сиэтле около 22:00 в пятницу, 10 августа (05:00 11 августа мск). Сотрудник аэропорта угнал воздушное судно и вылетел в сторону залива Пьюджет в штате Вашингтон. Сообщалось, что в погоню за ним отправились два истребителя F-15 из Военно-воздушных сил Нацгвардии США. Авиакомпания Alaska Air, владеющая самолетом, сообщила, что на борту Bombardier Q400 не было пассажиров и экипажа.
Позже злоумышленник выполнил несколько сложных воздушных маневров над заливом, после чего самолет потерпел крушение и загорелся недалеко от острова Кетрон. В полиции заявили, что злоумышленник действовал один и исключили версию теракта. «Большинство террористов не летают над водой кругами», — сказал шериф округа Пирс.