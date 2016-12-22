ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,52 66,46 EUR Нал. 78,23 76,11 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6119,14 -259,66 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
В Москве задержали подозреваемого в хищении 800 млн руб. банкира
Лента новостей
ФСО потребовала у Ярмольника 800 тыс. руб. за разбитый Mercedes 14:03, Общество Пентагон займется разработкой альтернативы GPS 13:51, Технологии и медиа В Сети появилось видео с места крушения угнанного в Сиэтле самолета 13:30, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 13:30, РБК и Сбербанк Избитый в ярославской колонии заключенный получил госзащиту 13:30, Общество В Средиземное море зашел вернувшийся в строй российский ракетный крейсер 13:22, Политика Турецкий клуб начал переговоры о трансфере Артема Дзюбы 13:13, Спорт В Москве задержали подозреваемого в хищении 800 млн руб. банкира 13:08, Общество Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря 12:50, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 12:37, РБК и Subaru ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья Сенцова 12:35, Политика Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 380 12:07, Общество Эрдоган пригрозил США «новыми друзьями» из-за их политики против Анкары 12:05, Политика В Подмосковье один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика 12:02, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал победу в стартовом матче чемпионата Англии 12:01, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:48, РБК и Сбербанк Битва на орбите: зачем США понадобились космические силы 11:33, Мнение В Кургане более ста человек эвакуировали из ТЦ из-за короткого замыкания 11:33, Общество В МЧС пообещали москвичам сильную жару в субботу 11:28, Общество «Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Исландии 11:23, Спорт Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля 11:12, Экономика В Москве двое бывших полицейских получили сроки за незаконное задержание 11:07, Общество Сильнейший теннисист России впервые вышел в полуфинал турнира «Мастерс» 11:06, Спорт Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом 11:04, Общество Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии 10:59, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:48, РБК и Сбербанк Сор из избы: как семьи в разных странах решают проблему утилизации мусора 10:36, Фотогалерея  В Китае мужчина с ножом напал на прохожих 10:34, Общество
В Москве задержали подозреваемого в хищении 800 млн руб. банкира
Общество, 13:08
0
В Москве задержали подозреваемого в хищении 800 млн руб. банкира

Московские полицейские задержали бывшего заместителя председателя правления банка по подозрению в хищении 800 млн руб. Об этом говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК России (мошенничество). В отношении бывшего зампреда правления избрана мера пресечения в виде залога.

По данным правоохранителей, подозреваемый и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн руб. Полученные заемщиком средства были перечислены на счета подконтрольных банку организаций. Задержанный и его соучастники не выполнили обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика, а затем и кредитора. В результате банку был причинен крупный ущерб.

В конце апреля источники РБК сообщили о задержании трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит» по подозрению в хищении 3,1 млрд руб. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 29 декабря 2017 года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Теги: Банки , Хищение , Москва
Главное
Аналитики заявили о снижении «справедливого курса» рубля Экономика
Материалы по теме
Суд заочно арестовал экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter