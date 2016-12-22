В Москве задержали подозреваемого в хищении 800 млн руб. банкира

Московские полицейские задержали бывшего заместителя председателя правления банка по подозрению в хищении 800 млн руб. Об этом говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК России (мошенничество). В отношении бывшего зампреда правления избрана мера пресечения в виде залога.

По данным правоохранителей, подозреваемый и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн руб. Полученные заемщиком средства были перечислены на счета подконтрольных банку организаций. Задержанный и его соучастники не выполнили обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика, а затем и кредитора. В результате банку был причинен крупный ущерб.

В конце апреля источники РБК сообщили о задержании трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит» по подозрению в хищении 3,1 млрд руб. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 29 декабря 2017 года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.