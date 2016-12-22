В Подмосковье один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика
Общество, 12:02
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В Подмосковье один человек погиб при столкновении шести машин и грузовика
Шесть легковых машин и грузовой автомобиль столкнулись в Ступинском районе Подмосковья, в результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщили в главном управлении МВД по Московской области, передает «РИА Новости».
В полиции рассказали, что столкновение произошло на трассе А-108, у грузового автомобиля был установлен полуприцеп. В МВД сообщили, что выясняют все обстоятельства ДТП, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. В полиции не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие.
28 июля в Домодедовском районе Подмосковья перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали артисты удмуртского народного ансамбля «Танок». Тогда пострадали 27 человек, прокуратура Удмуртии открыла проверку по факту ДТП.