В МЧС пообещали москвичам сильную жару в субботу
Общество, 11:28
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В МЧС пообещали москвичам сильную жару в субботу
В субботу, 11 августа, температура воздуха в Москве поднимется до 30–31 градусов, говорится в экстренном предупреждении на сайте московского главка МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 11 августа в Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–31°С», — говорится в сообщении.
В МЧС посоветовали не перегреваться на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
Накануне, 10 августа, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РБК объяснила это тем, что на погоду в регионе влияет антициклон, в центре которого оказалась столица.