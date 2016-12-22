Появилось видео погони истребителей за угнанным в Сиэтле самолетом

После того как сотрудник аэропорта Сиэтла угнал самолет Bombardier Q400, за ним вылетели истребители Военно-воздушных сил Нацгвардии США, сообщил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли на своей странице в Facebook.

Видео: @StratSentinel / Twitter

Пользователи соцсетей опубликовали кадры, на которых видно, как самолет, предположительно похищенный из аэропорта Сиэтла, преследуют истребители. Один из очевидцев рассказал изданию Stl Today, что в погоне принимали участие истребители F-15. «Это было непостижимо, было как в кино», — сказал он.

Губернатор поблагодарил службу за то, что она обеспечила безопасность штата, и подчеркнул, что пилоты показали готовность реагировать на подобные ситуации.

Работник международного аэропорта Сиэтл-Такома похитил самолет около 22:00 в пятницу, 10 августа (5:00 мск 11 августа). После этого он совершил несколько маневров в районе залива Пьюджет в штате Вашингтон и разбился рядом с островом Кетрон.

В авиакомпании Alaska Air, которой принадлежало воздушное судно, выразили уверенность в том, что на его борту не было пассажиров. Позже шериф округа Пирс исключил версию теракта и рассказал, что злоумышленнику 29 лет, он действовал в одиночку. «Большинство террористов не летают над водой кругами», — добавил он.