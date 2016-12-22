Вооруженный ножом мужчина убил двух школьников в Китае

В Китае 29-летний мужчина, вооруженный ножом, убил двух школьников в центральном районе Шанхая Сюйхуэй. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 06:30 мск, мужчина напал на трех школьников и мать одного из них. Два школьника были ранены и скончались в больнице, третий подросток и его мать не пострадали. Полиция арестовала нападавшего, по данным правоохранителей, мужчина является безработным и испытывал агрессию к обществу.

В апреле мужчина с ножом напал на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси, погибли девять человек — семь девочек и двое мальчиков. Инцидент произошел в уезде Минчжи в округе Юйлинь. Нападавший был задержан полицией.

В ноябре 2017 года мужчина ранил ножом пятерых учеников младших классов на школьном дворе в китайском городе Вэньчан в южной провинции Хайнань. В январе 2017 года мужчина с ножом напал на детский сад города Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного округа, пострадали 11 детей. Оба нападавших были задержаны.