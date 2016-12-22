Полиция исключила версию теракта в угоне самолета в Сиэтле

Сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, угнавший самолет Bombardier Q400 и потерпевший на нем крушение, не собирался использовать воздушное судно для совершения теракта, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа округа Пирс.
«Большинство террористов не летают над водой кругами. Так что нет никаких признаков того, что это был террористический акт», — сказал шериф. В полиции заявили, что злоумышленник действовал в одиночку, и охарактеризовали его как 29-летнего «суицидального» мужчину.
Ранее сообщалось, что сотрудник аэропорта угнал самолет авиакомпании Horizont Air и разбился на нем в заливе Пьюджет в штате Вашингтон. Авиахолдинг Alaska Air, который владеет Horizon Air, заявил, что личность злоумышленника устанавливается. «Мы верим, что помимо него в лайнере не было ни пассажиров, ни членов экипажа», — отметили в компании.
При этом в соцсетях появилось видео, на котором самолет, предположительно угнанный из Сиэтла, преследует истребитель.