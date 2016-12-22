У восходившего на Эльбрус австрийца остановилось сердце

При восхождении на гору Эльбрус у одного из членов группы из Австрии отказало сердце. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
По данным спасателей, информация о происшествии поступила в 5:20 по местному времени (совпадает с московским). Инцидент произошел в районе Гара-Баши на высоте 5 тыс. метров. Всего в составе группы из Австрии было четыре человека.
На место происшествия отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и одна единица техники.
Накануне на горе Эльбрус заблудились 12 туристов из Москвы. По данным ГУ МЧС, они находятся на высоте 4,2 тыс. метров. При этом никто из них не пострадал. Как сообщал «Интерфакс», москвич и водитель снегохода попали в трещину на леднике. Спасатели обнаружили место падения и ведут работы по спасению людей.