У восходившего на Эльбрус австрийца остановилось сердце

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В США работник аэропорта угнал пассажирский самолет и разбился в заливе

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США засекли тесты иранской баллистической ракеты перед возвратом санкций

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