На Мэрилина Мэнсона отказались возбудить дело о сексуальных преступлениях

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона о сексуальном преступлении. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Адвокат артиста рассказал изданию, что окружной прокурор должен рассматривать любые подобные заявления. Однако после расследования прокурор отклонил все претензии, поданные бывшей знакомой.

Адвокат добавил, Мэнсон категорически отрицал все обвинения как несоответствующие действительности, а также как попытку привлечь внимание к продаже заявителем памятных вещей музыканта. Согласно отчету полиции, женщина заявляла. что удерживалась в плену у Мэнсона в течение 48 часов в 2011 году.

Как отмечает THR, прокурор также отказался возбуждать дела о сексуальных домогательствах против репера Джабари Шелтона (A$AP Bari) и сценариста Мэррея Миллера.

В середине февраля американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая в сериале «Доктор Хаус», обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах. Она заявила, что это произошло на съемочной площадке сериала. Волна обвинений в домогательствах началась с дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна в октябре 2017 года. С тех пор обвинения затронули десятки известных личностей, среди которых Кевин Спейси, Кейси Аффлек, Морган Фримен и Франко Дзеффирелли.

