Власти Москвы решили не усиливать охрану «Зарядья» из-за секса в парке

Работу охраны в московском парке «Зарядье» не будут усиливать после того, как главный архитектор Москвы рассказал, что посетители парка стали часто заниматься сексом на его территории, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, передает «РИА Новости».

«Нет, конечно, там нормально контролируемая ситуация. Люди себя там спокойно себя чувствуют», — сказал он. Черников отметил, что в департаменте не получали информацию о занимающихся сексом в парке.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в «Зарядье» стали часто замечать пары, которые занимаются в парке сексом. По словам архитектора, многие из них попали на видеозаписи. Кузнецов не уточнил, о скольких случаях идет речь и будут ли в «Зарядье» обращаться в правоохранительные органы

Главный архитектор Москвы отметил, что тот факт, что пары выбирают для занятий сексом парк в центре столицы, может говорить о развитии комфортной городской среды. «То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям», — объяснил Кузнецов.