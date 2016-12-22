В КБР при восхождении на Эльбрус пострадала туристка
Общество, 21:01
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В КБР при восхождении на Эльбрус пострадала туристка
Туристка пострадала во время восхождения на гору Эльбрус, спасатели спустили ее и передали врачам, сообщается на сайте главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
Информация о том, что женщина пострадала при подъеме на Эльбрус, поступила в 17:30, туристка находилась в районе скал Пастухова на высоте 4,8 тыс. м. В 19:15 спасателям удалось спустить ее с горы и передать медикам. Ее госпитализируют в больницу города Тырнауз.
В МЧС не уточнили, откуда приехала женщина, в каком она состоянии и какие травмы получила.
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы, его высота достигает 5642 м. В июне там заблудилась группа туристов из Германии. Сотрудники МЧС нашли их и помогли спуститься вниз.