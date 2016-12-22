ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,70 66,32 EUR Нал. 78,41 75,96 USD Бирж. 67,79 +1,14 EUR Бирж. 77,22 +0,27 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6426,80 -52,60 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25281,44 -0,89% Nasdaq 7846,96 -0,57%
CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского
Лента новостей
КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский 20:32, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:20, РБК и Сбербанк СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже 20:05, Общество Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество 19:51, Политика В Астрахани арестовали связывавшую детей владелицу частного детского сада 19:49, Общество Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции 19:48, Финансы «Динамо» сыграло третью подряд ничью в чемпионате России 19:44, Спорт CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского 19:27, Общество Следователи нашли у семьи Шестуна «парк дорогостоящих автомобилей» 19:21, Общество Лавров заявил главе Госдепа о категорическом неприятии новых санкций 19:10, Политика Турчинов призвал усилить ВМС в Азовском море из-за «экспансии» Роccии 19:05, Политика В ООН заявили о содержании нацменьшинств в Китае в политических лагерях 19:01, Политика Суд арестовал вице-мэра Оренбурга по делу о взятке в 2 млн руб. 19:01, Общество «Челси» отдал в аренду бронзового призера ЧМ-2018 19:00, Спорт В Турции задержали двух приплывших из Севастополя россиян 18:57, Общество Российский прыгун в воду стал десятикратным чемпионом Европы 18:45, Спорт В Москве народный художник СССР умер на 100-м году жизни 18:43, Общество 9 новых сериалов будущей осени 18:40, Спецпроект РБК PINK Росстат сообщил о росте ВВП на 1,8% во втором квартале 18:32, Экономика В Турции обвалился курс лиры: чем это грозит Европе и России 18:31, Quote Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов 18:26, Экономика В Белом доме отравление Скрипалей сочли презрением России к общим нормам 18:15, Политика Адвокат сообщил об обыске в Московской еврейской религиозной общине 18:10, Общество «Роскосмос» рассказал про новый набор в отряд космонавтов 18:04, Общество Турчинов рассказал о появлении в армии Украины новой гаубицы «Богдана» 18:01, Политика Синоптики зафиксировали рекорд атмосферного давления в Москве 17:51, Общество Сотрудники ИК-1 рассказали о записи видео пыток для отчета начальству 17:49, Общество Основатель компании BKCM LLC объяснил, почему подешевел Bitcoin 17:44, Крипто
CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского
Общество, 19:27
0
CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского

Задержанного по делу БелТА белорусского журналиста, сотрудника издания Deutsche Welle Павла Быковского 10 августа отпустили из Следственного комитета Белоруссии после допроса, сообщает Tut.by.

Сообщается, что журналист дал подписку о неразглашении и не может говорить по существу дела. «Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора», — рассказал Быковский.

«У меня статус подозреваемого. Я специально спрашивал, я могу сообщить свой процессуальный статус», — приводит слова Быковского Deutsche Welle.

В Белоруссии задержали обозревателя Deutsche Welle
Общество

Павла Быковского задержали 8 августа по подозрению в причастности к делу о неправомерном доступе к информации агентства БелТА. В ходе обыска у журналиста изъяли всю технику, носители информации и банковские карты.

9 августа после проведения следственных действий на свободу отпустили главного редактора Tut.by Марину Золотову и сотрудницу редакции Анну Калтыгину, а также журналистов Галину Уласик, Анну Ерманченко и других лиц, проходящих по этому делу. Точное количество освобожденных следователи не назвали.

Теги: Белоруссия , журналист
Главное
Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов Экономика
Материалы по теме
В Белоруссии задержали обозревателя Deutsche Welle Общество
В Белоруссии задержали журналистов сайта о недвижимости по «делу БелТА» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter