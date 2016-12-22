CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского

Задержанного по делу БелТА белорусского журналиста, сотрудника издания Deutsche Welle Павла Быковского 10 августа отпустили из Следственного комитета Белоруссии после допроса, сообщает Tut.by.

Сообщается, что журналист дал подписку о неразглашении и не может говорить по существу дела. «Я не могу пожаловаться на давление во время допросов. Ничего сверхъестественного. Условия содержания в ИВС были обычными для изолятора», — рассказал Быковский.

«У меня статус подозреваемого. Я специально спрашивал, я могу сообщить свой процессуальный статус», — приводит слова Быковского Deutsche Welle.

Павла Быковского задержали 8 августа по подозрению в причастности к делу о неправомерном доступе к информации агентства БелТА. В ходе обыска у журналиста изъяли всю технику, носители информации и банковские карты.

9 августа после проведения следственных действий на свободу отпустили главного редактора Tut.by Марину Золотову и сотрудницу редакции Анну Калтыгину, а также журналистов Галину Уласик, Анну Ерманченко и других лиц, проходящих по этому делу. Точное количество освобожденных следователи не назвали.