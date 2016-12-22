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Вице-мэра Оренбурга задержали при получении взятки
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Вице-мэра Оренбурга задержали при получении взятки
Общество, 09:59
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Вице-мэра Оренбурга задержали при получении взятки

Заместителя мэра Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

Как выяснили следователи, 8 августа Борисов лично получил от главы неназванной фирмы 2 млн руб. за покровительство и попустительство при строительстве объектов в Оренбурге. После получения денег вице-мэра задержали с поличным. Против него возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. 

В июне в Оренбурге задержали регионального министра сельского хозяйства Михаила Маслова и бизнесмена Виктора Железнова по подозрению в хищении более 100 млн руб. Преступления имели место в 2015 и 2016 годах, когда ООО «СГЦ «Вишневский» незаконно получало из бюджета субсидии, к чему были причастны Маслов и Железнов. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Теги: Оренбург , взятка , вице-мэр
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