Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны актера и режиссера Дмитрия Брусникина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МХТ имени А.П.Чехова.

Ранее стало известно, что прощание с Брусникиным состоится 13 августа в 11:00 в МХТ.

Режиссер умер 9 августа на 61-м году жизни. В мае этого года он стал художественным руководителем московского театра «Практика». Из актерских работ наибольшую известность получили роли Брусникина в сериалах «Петербургские тайны», «Сыщики», «Закон и порядок». В 2009 году он стал заслуженным деятелем искусств.