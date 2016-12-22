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Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным
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Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным
Общество, 12:13
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Стала известна дата прощания с режиссером Брусникиным

Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в 11:00 в МХТ им. А.П.Чехова. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы театра «Практика» Егор Хлыстов.

Брусникин скончался 9 августа на 61-м году жизни. В мае этого года он был назначен художественным руководителем театра «Практика».

Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Общество

С 1990-х годов началась его преподавательская деятельность в Школе-студии МХАТ. Среди его выпускников — Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк. В 2007 году его выпуск получил премию «Золотой лист», а в 2015 году выпускной курс «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе приняли в театр «Человек».

Среди его актерских работ наибольшую известность получили роли в телесериалах «Петербургские тайны», «Чехов и К°», «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР».

В 2009 году Брусникин стал заслуженным деятелем искусств.

Теги: прощание , актер , режиссер
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