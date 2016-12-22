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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне
Общество, 16:26
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне

Полицейские задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе двух офицеров полиции, в городе Фредериктон на востоке Канады, сообщается на странице местного отдела полиции в Twitter.

«В данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан», — говорится в сообщении. В отделе также добавили, что в числе жертв стрелка оказались двое полицейских. Полиция не стала сообщать имена погибших из уважения к их семьям и коллегам.

Полицейские рекомендует жителям избегать улицы Бруксанд драйв, где произошла стрельба. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Полиция сообщила об убитых при стрельбе на востоке Канады
Общество

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на севере Фредериктона. В полиции заявили, что в результате инцидента есть «множественные жертвы», позже стало известно, что погибли по меньшей мере четыре человека.

Полицейские рекомендовали живущим в районе стрельбы закрыть двери и не покидать свои дома.

Теги: Канада , стрельба , подозреваемый
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