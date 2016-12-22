Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне

Полицейские задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе двух офицеров полиции, в городе Фредериктон на востоке Канады, сообщается на странице местного отдела полиции в Twitter.

«В данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан», — говорится в сообщении. В отделе также добавили, что в числе жертв стрелка оказались двое полицейских. Полиция не стала сообщать имена погибших из уважения к их семьям и коллегам.

Полицейские рекомендует жителям избегать улицы Бруксанд драйв, где произошла стрельба. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на севере Фредериктона. В полиции заявили, что в результате инцидента есть «множественные жертвы», позже стало известно, что погибли по меньшей мере четыре человека.

Полицейские рекомендовали живущим в районе стрельбы закрыть двери и не покидать свои дома.