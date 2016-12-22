Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе абрикосов и персиков, из Сербии и Македонии из-за бурой монилиозной гнили, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Указано, что с 13 июля по 10 августа в Россию из Сербии поступило 27 партий фруктов, зараженных бурой гнилью, из Македонии — три. Отмечается, что партии ввозили в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой стран и подтверждающих их безопасность. Ограничения продлятся, пока Сербия и Македония не примут мер по недопущению экспорта зараженной продукции.

Копии всех необходимых документов Россельхознадзор в ближайшее время направит сербской и македонской стороне для проведения расследования каждого факта заражения фруктов, отправленных в Россию.

Как отмечает Россельхознадзор, в Сербии уже выразили обеспокоенность этой информацией и заявили, что введут максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. Перечень принятых мер будет направлен российской стороне в ближайшее время.

Директор управления по защите растений Министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Сербии Небойша Милосавлевич сообщил, что бурая монилиозная гниль могла появиться из-за погодных условий этого лета.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах. Оно отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в саду.