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Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
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Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
Общество, 15:46
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Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе абрикосов и персиков, из Сербии и Македонии из-за бурой монилиозной гнили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указано, что с 13 июля по 10 августа в Россию из Сербии поступило 27 партий фруктов, зараженных бурой гнилью, из Македонии — три. Отмечается, что партии ввозили в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой стран и подтверждающих их безопасность. Ограничения продлятся, пока Сербия и Македония не примут мер по недопущению экспорта зараженной продукции.
Копии всех необходимых документов Россельхознадзор в ближайшее время направит сербской и македонской стороне для проведения расследования каждого факта заражения фруктов, отправленных в Россию.

Как отмечает Россельхознадзор, в Сербии уже выразили обеспокоенность этой информацией и заявили, что введут максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. Перечень принятых мер будет направлен российской стороне в ближайшее время.

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Директор управления по защите растений Министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Сербии Небойша Милосавлевич сообщил, что бурая монилиозная гниль могла появиться из-за погодных условий этого лета.
Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах. Оно отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в саду.

Теги: Россельхознадзор
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