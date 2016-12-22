ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,90 66,49 EUR Нал. 77,75 76,14 USD Бирж. 67,42 +0,77 EUR Бирж. 76,99 +0,04 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6491,87 +64,87 IMOEX 2271,45 -1,65% RTSI 1061,53 -3,26% Brent 72,39 +0,30% DJIA 25337,02 -0,68% Nasdaq 7846,78 -0,57%
ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан
Лента новостей
Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 16:41, РБК и Сбербанк Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо» 16:33, Бизнес Французский клуб включил Дзюбу в список трансферных целей 16:32, Спорт ФОМ и ВЦИОМ отметили снижение рейтингов Путина и Медведева 16:29, Политика Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне 16:26, Общество Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище 16:19, Общество Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции 16:14, Политика УЕФА не стал открывать дело из-за нападения на российских журналистов 16:12, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:12, РБК и Сбербанк Самолет Red Wings вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира 16:07, Общество Силуанов рассказал о работе над предложением об изъятии сверхдоходов 15:49, Экономика Россия ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии 15:46, Общество Обвинение запросило 5,5 года для давшего показания на Дрыманова генерала 15:40, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 15:37, РБК и Subaru ЦБ упростит для банков выдачу кредитов без справок о доходах 15:35, Финансы Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету 15:33, Политика ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан 15:32, Экономика Мастер и человек: кем был Дмитрий Брусникин 15:30, Стиль Основатель компании BKCM LLC объяснил, почему подешевел Bitcoin 15:30, Крипто Минпромторг предупредил бизнес о возможном расширении «списка Белоусова» 15:30, Бизнес ЦБ оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию 15:26, Экономика Москва предложила фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий 15:25, Бизнес Поможет ли это рублю: Центробанк сократил закупку валюты 15:25, Quote Какие иномарки ездили по российским дорогам в 90-х: тест 15:12, Авто Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за пошлин на iWatch 15:09, Политика В «Роскосмосе» рассказали про назначение нового главы НПО Лавочкина 15:06, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 15:00, РБК Стиль и ASUS На «Аллее славы» в Голливуде появились 50 виниловых звезд Трампа 14:54, Общество
ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан
Экономика, 15:32
0
ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан

Закон, который дает право Федеральной налоговой службе (ФНС) замораживать счета предпринимателей, не рассчитавшихся по страховым взносам, вступит в силу 30 августа. Физических лиц такие меры не коснутся, заявили в налоговом ведомстве, сообщает «РИА Новости».

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — заявили в ФНС.

ФНС отчиталась об увеличении поступления налогов в бюджет
Экономика

Законопроект, в частности, предлагает разрешить приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, если тот не предоставит в налоговую службу расчет по страховым взносам. Подписанный президентом закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 июля, часть предусмотренных в нем изменений вступает в силу 30 августа.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что новые поправки к Налоговому кодексу позволят ФНС приостанавливать операции по счетам россиян, которые вовремя не предоставили справку 3-НДФЛ, по которой идет отчет о налогах на доходы физлиц.

Теги: ФНС , приостановка операции , опровержение
Главное
Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо» Бизнес
Материалы по теме
В ФНС уточнили размер ставки налога для самозанятых Экономика
ФНС с 1 августа начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter