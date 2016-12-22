ФНС прокомментировала возможность блокировки счетов граждан

Закон, который дает право Федеральной налоговой службе (ФНС) замораживать счета предпринимателей, не рассчитавшихся по страховым взносам, вступит в силу 30 августа. Физических лиц такие меры не коснутся, заявили в налоговом ведомстве, сообщает «РИА Новости».

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — заявили в ФНС.

Законопроект, в частности, предлагает разрешить приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, если тот не предоставит в налоговую службу расчет по страховым взносам. Подписанный президентом закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 июля, часть предусмотренных в нем изменений вступает в силу 30 августа.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что новые поправки к Налоговому кодексу позволят ФНС приостанавливать операции по счетам россиян, которые вовремя не предоставили справку 3-НДФЛ, по которой идет отчет о налогах на доходы физлиц.