На «Аллее славы» в Голливуде появились 50 виниловых звезд Трампа

На голливудской «Алее славы» анонимные художники из объединения The Faction наклеили около 50 виниловых наклеек с изображением звезды с именем президента США Дональда Трампа, передает Hollywood Reporter.



Это акция стала ответом на предложение убрать звезду Трампа с «Аллеи славы». «Уничтожьте президентскую звезду или попробуйте ее убрать — как будто вы мэр Западного Голливуда или кто-то еще — и появится 30 новых», — заявил изданию анонимный художник.

Спустя несколько часов звезды убрали.

7 августа Городской совет Западного Голливуда единогласно проголосовал за то, чтобы убрать звезду президента США Дональда Трампа с «Аллеи славы» в Лос-Анджелесе из-за его высказываний об иммигрантах, женщинах и меньшинствах, а также других действий, которые не соответствуют «ценностям совета, региона и страны в целом». Представитель Торговой палаты Голливуда Лерон Гублер обещал рассмотреть данное решение на заседании.

Трамп получил звезду в 2007 году после того, как спродюсировал реалити-шоу «Кандидат». Звезду американского президента неоднократно разрушали, последний инцидент произошел в июле, когда вандал разбил ее киркой.