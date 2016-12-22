Рособрнадзор лишил аккредитации три негосударственных вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Государственной аккредитации лишен по десяти направлениям Волжский университет имени В.Н.Татищева, по пяти направлениям йошкар-олинский Межрегиональный открытый социальный институт и по трем направлениям Кисловодский гуманитарно-технический институт.

Кроме того, за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием в рязанский Региональный институт бизнеса и управления (РИБиУ). 18 мая по результатам проверок Рособрнадзор лишил РИБиУ аккредитации.

В случае приостановки или лишения действия госаккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако образовательное учреждение не может выдавать дипломы образца, установленного Минобрнауки, и гарантировать обучающимся отсрочку от армии.

В начале июля Рособрнадзор запретил прием студентов в НВОУ «Институт экономики и социального развития» за неисполнение предписаний ведомства. Также было лишено аккредитации направление «Экономика и управление» (бакалавриат) в Уральском социально-экономическом институте — филиале ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».