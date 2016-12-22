В Минске задержали 14 российских болельщиков

В Белоруссии милиция Минска во время проведения матча между ФК «Динамо-Минск» и ФК «Зенит» задержала 15 болельщиков, 14 из которых — граждане России. Об этом сообщается на сайте Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что в отношении 11 человек были составлены протоколы по ст. 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство), а в отношении еще пяти болельщиков — по ст. 17.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).

Как сообщила «РИА Новости» официальный представитель главного управления внутренних дел Мингорисполкома Наталья Ганусевич, все задержанные болельщики отпущены.

В четверг на стадионе «Динамо» прошел матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу между ФК «Динамо-Минск» и ФК «Зенит». Победу со счетом 4:0 одержала минская команда.

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