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В Челябинске самолет совершил вынужденную посадку из-за неубранного шасси
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В Челябинске самолет совершил вынужденную посадку из-за неубранного шасси
Общество, 10:37
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В Челябинске самолет совершил вынужденную посадку из-за неубранного шасси

В челябинском аэропорту самолет Як-42 совершил вынужденную посадку в результате несложившегося шасси, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Вчера, 9 августа, в 20:42 в аэропорту города Челябинска произвел взлет ЯК-42. При взлете шасси не сложилось, поэтому экипаж принял решение сесть в этом же аэропорту», — пояснили в ведомстве.

По словам пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме, на борту находились четыре члена экипажа.

Ранее, 18 июля, сообщалось об аварийной посадке в аэропорту Домодедово Як-42 в результате разрушившегося левого шасси. Самолет следовал из Ижевска в Москву. На борту находились 79 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. По данному факту следователи начали проверку.

Теги: Як-42 , вынужденная посадка , Челябинск , Самолет
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