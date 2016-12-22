Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в Домодедово

Следователи начали проверку после разрушения шасси Як-42, который 18 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель московского Следственного управления на транспорте Елена Марковская, передает «Интерфакс».

«Организована доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна Як-42 в столичном аэропорту Домодедово», — сказала она.

По данным следствия, при посадке самолета, следовавшего из Ижевска в Москву, произошло разрушение двух пневматиков левой стойки шасси. Никто из 79 пассажиров и четырех членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

3 июля летевший из Турции Airbus A330 экстренно сел во Внуково из-за неисправности стойки шасси. На борту самолета находились 335 пассажиров. Впоследствии борт отбуксировали с помощью тягача.