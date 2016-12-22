В Свердловской области детский лагерь временно закрыли из-за наггетсов

В Среднеуральске (Свердловская область) судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность детского лагеря из-за нарушений в организации питания детей. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

«Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку от здания детского учреждения кафе с фаст-фудом, — говорится в сообщении. — Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей».

Дети питались куриными сэндвичами на завтрак и наггетсами на обед.

Как отмечает региональное управление ФССП, также в лагере не был организован дневной сон и медицинское обслуживание. Кроме того, туалеты были ​общими для мальчиков и девочек.

Верхнепышминский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В Свердловской области 5 июля июля несколько детей отравились в оздоровительном лагере «Медная Горка», располагающегося около города Верхняя Пышма. После ухудшения самочувствия нескольких воспитанников, следственные органы организовали проверку.