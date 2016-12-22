Во Франции активисты добились от Twitter отмены 250 пунктов договора

Во Франции общество по защите прав потребителей UFC-Que Choisir через суд добилось отмены 250 пунктов пользовательского соглашения Twitter​. Социальную сеть обвинили в нарушении конфиденциальности, сообщается на сайте общества.

«После более чем четырех лет работы UFC-Que Choisir приветствует первую и важную победу в решительной борьбе за защиту прав потребителей и, в частности, контроль за их персональными данными во время использования основных социальных сетей», — говорится в сообщении.

Защитники прав потребителей отметили, что правила в разделах «Условия пользования», «Политика конфиденциальности» и «Правила Twitter » размыты и непонятны, а текст соглашения трудно прочитать и понять.

Суд счел данные договора между сервисом и пользователем недобросовестными и отменил 250 пунктов. Среди отмененных пунктов: «считать личные данные как «общедоступные» данные по умолчанию», «свободно передавать личные данные в другую страну без дополнительной информации», «копировать, адаптировать, модифицировать, продавать опубликованное или будущее содержимое пользователей». ​

Более того, по данным 20minutes, компанию обязали выплатить штраф в размере €30 тыс.