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В результате удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек
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В результате удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек
Политика, 04:45
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В результате удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек

В секторе Газа в результате удара военных Израиля пострадали 18 человек. Об этом сообщили в палестинском Министерстве здравоохранения региона, пишет Daily Sabah и передает Al- Mayadeen.

Как сообщил корреспондент Al- Mayadeen, в результате удара израильской ракеты был разрушен культурный центр. По его словам, в этот район упали четыре ракеты.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что Израиль намерено сделал своей целью культурные ценности сектора Газа и назвал такое поведение «варварским», которое относится к «отсталой эпохи», во время которой с культурой боролись «огнем и порохом». Кассем пояснил, что внутри культурного центра была египетская община, что можно рассудить, как попытку Израиля саботировать усилия Египта по восстановлению мира в регионе.

В свою очередь, Армия обороны Израиля в своем Twitter написала, что ударила по сектору Газа после того, как по ее территории нанесли удар боевики ХАМАС. По данным израильских военных, одна из них была направлены на город Беэр-Шева, который находится в 38 км от сектора Газа. В Минобороны Израиля сообщили, что нанесли удар по зданию, в котором собирались активные члены движения ХАМАС, в том числе его оперативники. Израильское военные отметили, что речь идет о пятиэтажном здании в районе на севере сектора Газа. Армия обороны Израиля опубликовала в своем Twitter видео разрушения объекта.



В пятницу, 10 августа, палестинские источники Reuters и телеканала Al-Arabia, а также зарубежные источники Haaretz сообщали, что Израилю и ХАМАС удалось достигнуть соглашения о перемирии. Официальный Тель-Авив эту информацию никак не прокомментировал. Однако, израильский источники Haaretz и Al-Arabia опровергли информацию о договоренности о режиме тишины.

Теги: Израиль , сектор Газа , Палестина
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