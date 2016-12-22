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NYT узнала о готовом итоговом коммюнике НАТО до приезда Трампа на саммит
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NYT узнала о готовом итоговом коммюнике НАТО до приезда Трампа на саммит
Политика, 02:55
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NYT узнала о готовом итоговом коммюнике НАТО до приезда Трампа на саммит

Советник по национальной безопасности американского президента Дональда Трампа Джон Болтон и другие американские чиновники попросили послов НАТО согласовать итоговое коммюнике до того, как саммит еще начался. Об этом сообщили пять неназванных европейских дипломатов и американских чиновников, пишет газета The New York Times.

Такая просьба прозвучала, спустя несколько недель после того, как Трамп отказался подписывать итоговый документ встречи G7, которая прошла в июне в Канаде. Источники издания отметили, что такие меры были приняты, чтобы сохранить отношения между Вашингтоном и НАТО, опасаясь критически настроенного к альянсу Трампа.

Газета пишет, что в июне за несколько недель до встречи, Болтон послал свое предложение в Брюссель через посла США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. В письме он попросил, чтобы коммюнике было готово до того, как президент поедет из США в Европу, рассказали собеседники The New York Times.

Во время встречи 4 июля послов стран-членов альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею Болтона, сказав, что обычные споры по поводу коммюнике должны прекратиться. Он постановил, чтобы 6 июля итоговый документ должен быть готов. Два европейских источника газеты отметили, что госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Джон Мэттис также поддержали такое решение, и декларация НАТО была готова за считанные дни до начала саммита альянса.

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Саммит НАТО прошел в Брюсселе 10 июля и закончился 12 июля. Всего в нем приняли участие лидеры 29 стран. В итоге американский лидер подписал итоговое коммюнике в первый день саммита. В документе подтверждается приверженность всех стран НАТО платить 2% ВПП на поддержание обороны альянса. Несмотря на подписанный документ, американский лидер продолжал настаивать, чтобы взносы должны быть увеличены до 4%.

По словам американского лидера, лидеры стран НАТО договорились повысить расходы. Трамп сказал, что они достигнут «немыслимого уровня». В свою очередь, генсек альянса подтвердил слова американского лидера, но заметил, что размер взносов не обсуждался.

Во время саммита «Большой семерки» Трамп сообщил, что не будет подписывать итоговое коммюнике. Он сказал, что решил это, потому что канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время переговоров с ним «вел себя коротко и мягко», а после того, как Трамп покинул Канаду назвал американские пошлины на импорт стали и алюминия «оскорбительным». Американский лидер отметил, что такие слова «нечестные и слабые».

Теги: Дональд Трамп , саммит , коммюнике
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