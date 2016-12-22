В Пулково у самолета Turkish Airlines протекло топливо

Очевидцы сообщили, что в петербургском аэропорту Пулково вытекло топливо из самолета Boeing-737, принадлежащего авиакомпании Turkish Airlines, сообщает «Фонтанка».

По словам одного из очевидцев, на место приехал пожарный расчет, который залил разлитое топливо пеной. Источник в аэропорту рассказал изданию, что инцидент произошел во время заправки воздушного судна, самолет отправили в Стамбул с задержкой в четыре часа.

Информацию о разливе топлива подтверждает Neva Today, однако, по ее данным, самолет вылетел из Санкт-Петербурга на два часа позже, чем было запланировано.

РБК направил запрос в пресс-службу Пулково.

Согласно онлайн-табло аэропорта, 9 августа из Санкт-Петербурга в Стамбул вылетел только один рейс Turkish Airlines. Регистрация на него была открыта с 10:00 до 14:15 мск, а поднялся в небо самолет в 19:18.