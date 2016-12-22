Полтавченко назвал главные сферы взаимоотношений России и США

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с американским сенатором Рэндом Полом заявил о необходимости основанного на доверии и взаимопонимании сотрудничества между США и Россией, сообщается на сайте петербургской администрации.

«Думаю, интерес простых граждан друг к другу, к посещению наших государств как раз и является залогом будущих успешных взаимоотношений. Такие страны как Россия и США должны находить общий язык, от них многое зависит в мире», — заявил он.

Полтавченко добавил, что в Санкт-Петербурге продолжают работать несколько крупных американских компаний, хотя торговый оборот между США и городом снизился. К числу отраслей, в которых есть перспективы для российско-американского сотрудничества, он отнес туризм, здравоохранение, культуру и высшее образование.

В свою очередь сенатор Пол заявил, что посетил Санкт-Петербург, чтобы способствовать восстановлению диалога с Россией. Полтавченко пригласил его и других американских законодателей приехать на Международный петербургский культурный форум и обсудить отношения США и России в этой сфере.

В марте в ответ на закрытие российского представительства в Сиэтле власти России приняли решение закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. До этого посольство России в США провело на своей странице в Twitter голосование, в котором выбирало, какое американское представительство следует закрыть в стране в ответ на меры Вашингтона.