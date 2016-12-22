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Дипломаты направили Турции запрос из-за задержания россиянки
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Дипломаты направили Турции запрос из-за задержания россиянки
Политика, 18:19
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Дипломаты направили Турции запрос из-за задержания россиянки

Генконсульство России направило официальный запрос в компетентные органы Турции с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания российской гражданки Седы Дудуркаевой на территории страны. Об этом сообщила РБК пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«В связи с появившимися в турецких СМИ сообщениями о задержании российской гражданки Седы Дудуркаевой по подозрению в причастности к деятельности террористической организации ИГ (запрещена в России) Генеральное консульство в Стамбуле направило официальный запрос в компетентные органы страны», — отметила она.

По словам Касимовой, турецкая сторона в установленный срок не уведомила российские представительства в Турции о задержании. Она уточнила, что ни сама Дудуркаева, ни ее родственники не обращались за получением консульской помощи.

Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции
Политика

Ранее турецкая газета Vatan сообщила, что в ходе контртеррористического рейда в Стамбуле задержали россиянку Седу Дудуркаеву, дочь бывшего главы чеченского УФМС Асу Дудуркаева. По данным издания, она была женой одного из командиров ИГ Абу Умара Шишани. Кроме Дудуркаевой задержали еще пятерых, при этом, предположительно, двое из них — сыновья Шишани.

Отец Дудуркаевой был уволен главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2013 году после того, как она уехала в Сирию, где присоединилась к террористам. Шишани погиб в июле 2016 года, сообщалось, что он был главой одного из подразделений, присоединившегося к ИГ и состоявшего из россиян с Северного Кавказа.

Теги: Турция , россиянка , задержание
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