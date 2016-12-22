Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции

В Стамбуле полиция во время антитеррористического рейда задержала Седу Дудуркаеву, дочь экс-главы УФМС Чечни Асу Дудуркаева. Об этом сообщает турецкая газета Vatan.

По информации издания, Дудуркаева также была женой одного из командиров террористический группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Умара Шишани (гражданин Грузии чеченского происхождения). Кроме Дудуркаевой задержаны еще пять человек, двое из которых, предположительно, сыновья Шишани.

Как сообщает Daily Sabah, изначально Седа была замужем за помощником Шишани, способствовавшем ее переезду в Сирию. После того, как он погиб в одном из столкновений на севере страны, Шишани взял ее в жены.

В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров уволил отца Дудуркаевой Асу с поста главы миграционной службы республики вскоре после того, как его дочь уехала в Сирию и присоединилась к террористам. Тот пытался самостоятельно вернуть дочь в Россию, за девушкой ездили и другие ее родственники, однако безуспешно.

Абу Умар Шишани (Тархан Темурович Батирашвили) к 2013 году возглавлял одно из подразделений, влившееся впоследствии в ИГ и состоявшее из российских граждан с Северного Кавказа (от 700 до 1 тыс. человек). Он получил пост так называемого «министра войны» в «Исламском государстве». В июле 2016 года Шишани погиб.