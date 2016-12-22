ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,19 62,65 EUR Нал. 74,66 73,24 USD Бирж. 63,66 +0,70 EUR Бирж. 74,14 +0,81 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7442,00 +118,10 IMOEX 2269,45 -1,10% RTSI 1124,43 -1,77% Brent 73,16 +1,15% DJIA 25064,50 -0,53% Nasdaq 7825,30 -0,37%
Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции
Лента новостей
Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной 04:56, Политика Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции 04:21, Политика Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон 04:09, Политика Глава разведки США рассказал о наблюдении за подарком Путина Трампу 03:58, Политика Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot «некой фишкой финала» 03:24, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании противоракеты 02:54, Политика МИД объявил о начале флешмоба в поддержку задержанной в США Бутиной 02:22, Политика Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним 01:55, Политика Рыбка отказалась отдавать США данные о «роли России в выборах 2016 года» 01:54, Политика СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум 01:29, Политика Врач объяснил неудачу коллег в борьбе за жизнь раненого фигуриста Тена 01:13, Общество В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски 00:59, Бизнес Владелец «Норда» рассказал об устном запрете на выезд моряков с Украины 00:31, Общество Моряки в Азове объявили голодовку с требованием выдать зарплату 00:03, Общество «Гознак» назвал новые подделки купюр в ₽2000 распечатанными на принтере 19 июл, 23:57, Финансы В Киеве заявили о подготовке к «восстановлению суверенитета» в Донбассе 19 июл, 23:49, Политика Итоги дня: геополитика лишила рынок акций шансов на рост 19 июл, 23:24, Quote Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон 19 июл, 23:15, Политика Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 19 июл, 23:04, Политика В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 19 июл, 22:53, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19 июл, 22:39, РБК и «Шелл» Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой 19 июл, 22:37, Политика МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах 19 июл, 22:30, Политика Украинский суд конфисковал у ехавшего в Россию священника $52 тыс. 19 июл, 22:14, Общество Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90% 19 июл, 22:12, Экономика Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС 19 июл, 21:41, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19 июл, 21:33, РБК и IWC «Краснодар» объявил о переходе футболиста испанского клуба 19 июл, 21:30, Спорт
Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции
Политика, 04:21
0
Дочь экс-главы УФМС Чечни и жену «министра войны» ИГ задержали в Турции

В Стамбуле полиция во время антитеррористического рейда задержала Седу Дудуркаеву, дочь экс-главы УФМС Чечни Асу Дудуркаева. Об этом сообщает турецкая газета Vatan.

По информации издания, Дудуркаева также была женой одного из командиров террористический группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Умара Шишани (гражданин Грузии чеченского происхождения). Кроме Дудуркаевой задержаны еще пять человек, двое из которых, предположительно, сыновья Шишани.

Как сообщает Daily Sabah, изначально Седа была замужем за помощником Шишани, способствовавшем ее переезду в Сирию. После того, как он погиб в одном из столкновений на севере страны, Шишани взял ее в жены.

В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров уволил отца Дудуркаевой Асу с поста главы миграционной службы республики вскоре после того, как его дочь уехала в Сирию и присоединилась к террористам. Тот пытался самостоятельно вернуть дочь в Россию, за девушкой ездили и другие ее родственники, однако безуспешно.

Абу Умар Шишани (Тархан Темурович Батирашвили) к 2013 году возглавлял одно из подразделений, влившееся впоследствии в ИГ и состоявшее из российских граждан с Северного Кавказа (от 700 до 1 тыс. человек). Он получил пост так называемого «министра войны» в «Исламском государстве». В июле 2016 года Шишани погиб.

Теги: Чечня , УФМС , Турция , задержание , террористы
Главное
Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон Политика
Главное
Главу разведки США насмешило приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон Политика
СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум Политика
Гендиректор оргкомитета ЧМ назвал акцию Pussy Riot «некой фишкой финала» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter