Смолова на год лишили водительских прав за ДТП в Краснодаре

Суд в Краснодаре на один год лишил водительских прав футболиста сборной России и клуба «Локомотив» Федора Смолова за ДТП, сообщает ТАСС.
Футболиста признали виновным в том, что он покинул место ДТП. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что Смолов признался в правонарушении. Сам футболист не смог приехать на заседание. По словам его представителя, Смолов сейчас в командировке.
В начале августа футболист на автомобиле BMW M5 First Edition врезался в ограждение в Краснодаре. Ущерб, причиненный городу, оценили в 58 тыс. руб., представитель Смолова заявила, что он уже полностью возместил эту сумму.
В своих показаниях, зачитанных судьей, Смолов объяснил, что во время ДТП он получил удар от сработавших в автомобиле подушек безопасности. Футболист добавил, что не стал обращаться за помощью в больницу, поскольку не хотел нарушить антидопинговые правила, передает «РИА Новости».
2 августа сообщалось, что футболист рассказал полицейским, что не справился с управлением и попал в ДТП из-за плохого самочувствия. По данным «Кубанских новостей», он покинул место инцидента и не оформил ДТП. В результате аварии никто не пострадал.