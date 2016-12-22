Президент Сербии назначил заседание Совета нацбезопасности из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией в Косово. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Заседание запланировано на субботу, 4 августа. Там будут обсуждаться вопросы защиты интересов Сербии и ее народа в Косово и текущие вопросы безопасности.

Ранее 3 августа на север непризнанного Косова из-за опасности дестабилизации ситуации были перекинуты подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR), писало издание «Вечерние новости».

4 августа истекает срок, который был отпущен Евросоюзом для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов в Косово. Соглашение о создании сообщества, которое планировалось наделить широкими полномочиями, было подписано в ​августе 2015 года.