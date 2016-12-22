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В Британии проведут расследование из-за слов Джонсона о мусульманках
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В Британии проведут расследование из-за слов Джонсона о мусульманках
Политика, 15:37
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В Британии проведут расследование из-за слов Джонсона о мусульманках

Консервативная партия Великобритании проведет расследование в отношении бывшего главы МИДа Бориса Джонсона. Оно коснется высказываний политика о мусульманках, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей партии.

Издание отмечает, что партия получила десятки жалоб из-за комментариев Джонсона о женщинах, носящих бурки (паранджу). Политик сравнил их с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков».

Жалобы будут рассмотрены независимой комиссией согласно кодексу поведения партии. По словам представителя консерваторов, этот процесс будет «строго конфиденциальным».

В статье для The Telegraph Джонсон выступил против запрета ношения паранджи, однако заявил, что в современном обществе не должно быть принято носить такую одежду.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Джонсона принести публичные извинения за свои высказывания. Она заявила, что слова бывшего министра оскорбительны. Принести извинения также потребовал председатель правящей Консервативной партии Брендон Льюис.

Теги: Борис Джонсон , оскорбления
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