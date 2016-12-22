В Ростовской области обнаружили захоронение старше египетских пирамид

В Ростовской области обнаружили захоронение IV тысячелетия до нашей эры. Его нашли во время раскопок в зоне будущего строительства трассы М-4 «Дон», сообщается на сайте компании «Автодор».

«В ходе раскопок археологи обнаружили древнейшее на Дону захоронение, которое можно отнести к IV тысячелетию до н.э. Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид!» — говорится в сообщении. По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать научной сенсацией.

Отмечается, что на месте раскопок кургана нашли каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Из них достали хорошо сохранившиеся сосуды, элементы конских уздечек и медные орудия.

В сообщении «Автодора» добавляется, что специалистам давно известен этот курган. На картах XIX века его называли «Фигурин». Однако из-за отсутствия средств его не исследовали.

Госкомпания выступила заказчиком археологических раскопок, которые проводятся до начала строительства трассы.

По данным ученых, Египетские пирамиды в Гизе возвели в XXVII—XXV веках до нашей эры.