Сенат Аргентины проголосовал против закона о легализации абортов

Сенат Аргентины проголосовал против законопроекта о легализации абортов. Об этом говорится в Twitter сената.

По результатам голосования, 31 сенатор проголосовал за легализацию абортов, 38 — против и еще двое воздержались.

Как сообщает Associated Press, за ходом голосования на улицах наблюдали сторонники и противники законопроекта. Также в стране прошли демонстрации в поддержку легализации абортов. В основном они имели мирный характер, однако после решения сената протестующие столкнулись с полицией. ​

Издание отмечает, что в настоящий момент аборт в стране разрешен только в двух случаях: при изнасиловании или если есть риск для здоровья женщины.

Сторонники легализации абортов аргументировали свою позицию необходимостью сократить число подпольных операций, в результате которых погибают десятки женщин. По подсчетам активистов, с 1983 года от незаконного прерывания беременности в Аргентине погибли 3 тыс. женщин. По данным Министерства здравоохранения страны, за 2016 год было сделано около полумиллиона нелегальных абортов.

Одним из основных противников законопроекта является католическая церковь. Она заявляла, что он нарушает аргентинский закон, который гарантирует жизнь с момента зачатия.

«Речь идет не о религиозных убеждениях, а об общечеловеческих ценностях. Забота о жизни — это главное право человека и долг любого государства», — сказал прихожанам архиепископ Буэнос-Айреса кардинал Марио Поли.