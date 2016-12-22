ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,20 EUR Нал. 77,27 75,69 USD Бирж. 65,88 +0,33 EUR Бирж. 76,38 +0,25 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6311,80 -138,20 IMOEX 2282,37 -0,46% RTSI 1091,28 -2,02% Brent 72,25 +0,32% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
Сенат Аргентины проголосовал против закона о легализации абортов
Лента новостей
Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста 12:58, Экономика Федор Смолов перешел в «Локомотив» 12:57, Спорт Кремль назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей 12:50, Политика Абсолютный гений или гениальный лжец: кто такой Джон Макафи 12:48, Крипто Президент Молдавии отказался передать бывший стадион посольству США 12:48, Общество Чистая прибыль Evraz за первое полугодие выросла в 13,3 раза 12:45, Экономика Жителя Ульяновска осудили за укус сотрудника Росгвардии 12:40, Общество Рубль упал до нового минимума: иностранцы распродают российские активы 12:40, Quote Сбербанк назвал самые «безналичные» регионы России 12:36, Финансы Стартап из Уфы превращает снимки УЗИ в 3D-модели эмбрионов 12:35, Технологии и медиа Самым доступным бензин оказался в ЯНАО, Москве и на Чукотке 12:32, Общество Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму для Генассамблеи ООН 12:21, Политика Шарапова прокомментировала разгром сильнейшей российской теннисистки 12:15, Спорт Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:12, РБК и Сбербанк Тела двух заключенных нашли в попавшей под проверку из-за пыток колонии 12:12, Общество Суд приговорил к пожизненному заключению членов «банды ГТА» 12:07, Общество Клиенты биржы Bittrex смогут торговать Ripple и Ethereum Classic в парах 12:01, Крипто Россельхознадзор ввел новый запрет на ввоз белорусских молочных продуктов 11:56, Общество Акции ВТБ и Сбербанка упали на фоне объявления о новых санкциях США 11:45, Финансы Моуриньо обвинил агента Поля Погба в нанесении ущерба «Манчестер Юнайтед» 11:36, Спорт Адвокат попросила перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ 11:24, Политика 12 августа завершится прием заявок на конкурс McKinsey и Winter Capital 11:19, Пресс-релизы Все, что надо знать, о гречке и почему ее стоит добавить в рацион 11:12, Стиль Основатели сервиса Fat Lama придумали «Uber для всего» 11:11, Технологии и медиа Canaccord Genuity: «SEC не одобрит биткоин-ETF в этом году» 11:00, Крипто Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 10:42, Партнерский материал
Сенат Аргентины проголосовал против закона о легализации абортов
Общество, 10:13
0
Сенат Аргентины проголосовал против закона о легализации абортов

Сенат Аргентины проголосовал против законопроекта о легализации абортов. Об этом говорится в Twitter сената.

По результатам голосования, 31 сенатор проголосовал за легализацию абортов, 38 — против и еще двое воздержались.

Как сообщает Associated Press, за ходом голосования на улицах наблюдали сторонники и противники законопроекта. Также в стране прошли демонстрации в поддержку легализации абортов. В основном они имели мирный характер, однако после решения сената протестующие столкнулись с полицией. ​

Издание отмечает, что в настоящий момент аборт в стране разрешен только в двух случаях: при изнасиловании или если есть риск для здоровья женщины.

Сторонники легализации абортов аргументировали свою позицию необходимостью сократить число подпольных операций, в результате которых погибают десятки женщин. По подсчетам активистов, с 1983 года от незаконного прерывания беременности в Аргентине погибли 3 тыс. женщин. По данным Министерства здравоохранения страны, за 2016 год было сделано около полумиллиона нелегальных абортов.

В Ирландии за легализацию абортов проголосовали две трети избирателей
Общество

Одним из основных противников законопроекта является католическая церковь. Она заявляла, что он нарушает аргентинский закон, который гарантирует жизнь с момента зачатия.

«Речь идет не о религиозных убеждениях, а об общечеловеческих ценностях. Забота о жизни — это главное право человека и долг любого государства», — сказал прихожанам архиепископ Буэнос-Айреса кардинал Марио Поли.

Теги: Аргентина , аборт , Сенат
Главное
Кремль назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей Политика
Материалы по теме
В Минздраве прокомментировали сообщения о запрете абортов в регионах Общество
В Ирландии за легализацию абортов проголосовали две трети избирателей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter